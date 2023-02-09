Hatay'da enkazdan çıkıp Kırklareli'ne gelen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından kurtulan 15 kişi Kırklareli'nde Devlet Su İşleri tesislerine yerleştirildi.

Antakya ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından çıkan iki aile Kırklareli'nde yaşayan yakınlarının yanına geldi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bekar aileleri yardımların toplandığı Gençlik Merkezi'nde karşıladı.

Ailelere burada giyecek yardımında bulunuldu.

- "Ölmedik Allah'a şükür"

Enkazdan çıkan 58 yaşındaki Süleyman Sahillioğlu, AA muhabirine yıkıntıdan çok zor çıktıklarını söyledi.

Sarsıntıyla uyandığını ifade eden Sahillioğlu, deprem anını şöyle anlattı:

"Evimiz çöktü, ışıklar gitti zor çıktık. Allah'a şükür ailemizde vefat eden yok. Evimizin kolonları bile gitmiş. Ölmedik Allah'a şükür. Çocuklara bağırdım 'yatakların altına girin' diye. Çocuklar toz yutuyorlar, bir şekilde çocuklardan biri telefonun ışığını açtı, öyle emekleyerek çıktık. Girişe doğru gittik çökmüştü orası, geri döndük sonra her yer kapalıydı. Sadece bir diş doktoru arkadaş var apartmanda telefonun ışığıyla bir yer gördü, bir kat çökmüştü zaten bina, oradan indik."

Hem evlerinin hem de iş yerinin yıkıldığını, enkazdan sağ çıktıklarına halen inanamadığını dile getiren Sahillioğlu, "Evimiz 5 katlıydı, birinci kat bodruma inmiş. Herkes kendi çabasıyla kurtuldu. Çok ölen oldu başka mahallelerde, evlerde. Herkes kendi canını kurtarmaya çalıştı. Elektrikler kesildi, yağmur yağıyor, su yok. Dışarıda kaldık, arabalara sığındık, sağ olsunlar yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

- "Çok kötüydü ışıklar kapanır kapanmaz üzerimize betonlar düşmeye başladı"

19 yaşındaki Berk Yüksel de deprem anında çok korktuğunu aktardı.

Sürekli deprem anının aklına geldiğini, en yakın arkadaşının da depremde hayatını kaybettiğini belirten Yüksel, "Betonların altından kurtulup annemi kurtardım. Çok kötüydü, ışıklar kapanır kapanmaz üzerimize betonlar düşmeye başladı. Çok korktum, ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Bilmiyorum kendimi çok kötü hissediyorum sürekli aklıma geliyor." dedi.



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