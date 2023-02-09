Yakınları Kahramanmaraş'ta enkazda kalan Hatice, depremzedelere yardım için çalışıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yakınları enkaz altında kalan Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Hatice Nur Baytürk, deprem bölgesine daha fazla yardım gönderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Kırklareli'nde, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar yardım malzemelerini Gençlik Merkezi'ne getiriyor.

Kahramanmaraş doğumlu Hatice Nur Baytürk de getirilen yardımları tanzim ederek kutulara dolduruyor.

Baytürk, AA muhabirine, eğitim öğretimi için iki yıl önce ailesi ile Kahramanmaraş'tan Kırklareli'ne geldiğini söyledi.

Deprem nedeniyle birçok akrabasının Kahramanmaraş'ta enkaz altında kaldığını belirten Baytürk, "Bizim evimiz de dahil olmak üzere birçok akrabamızın ve birçok kişinin evleri enkaz durumda. Geride çok fazla acı, çok fazla hatıra, çok fazla üzüntü bırakıyoruz." dedi.

Evde oturup ağlamak yerine yardım kampanyasına destek vermek istediğini anlatan Baytürk, şöyle devam etti:

"Elimizden ne gelir bilemiyoruz fakat burada gördüğünüz birçok insanla beraber umut uğruna çalışmalara devam ediyoruz. Buraya gelen her bir ürün aslında bir ümit, bir insanın umudu. Buraya umutla geliyor buradan umutla gidiyor. Bizler elimizden gelen her şeyi seferber olarak yapmaya çalışıyoruz. Sözlerin bittiği dediğimiz yer burası. Dört gündür ağlayamıyoruz, içimiz viran ama bunu dile getirebilecek hiçbir kelime yok. Biz burada bu kadar üzülebiliyorsak, onları düşünemiyoruz bile."

Deprem bölgesine gitmek için AFAD'a başvurduğunu dile getiren Baytürk, nerede görev verilirse yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.





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