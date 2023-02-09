Kırklareli'ne getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar Lüleburgaz ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna getirilmeye başlandı.

Hatay'da evi yıkılan Suriye uyruklu aile valilik koordinasyonunda Mehmet Eşref Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurda yerleştirilenden Ahmet Abdülkadir, AA muhabirine yakınlarının hala enkaz altında olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle çok korktuklarını ifade eden Abdülkadir, "Kendimizi burada emin bir bölgeye gelmiş gibi hissediyoruz. Bizi misafir ediyorlar, sağ olsunlar." dedi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de yurda yerleştirilen aileyi ziyaret etti.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Yüce, yardım çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

-Lise öğrencileri depremzedelere yardım için çalışıyor

Bu arada deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımların toplanmasına da devam ediliyor.

Kırklareli Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar yardım malzemelerini Gençlik Merkezi'ne getiriyor.

Deprem nedeniyle eğitimlerine ara verilen öğrencilerde yardım kampanyalarında görev alıyor.

Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencisi Melek Çelik ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Kuvancı da, kentteki kampanyada toplanan yardımların tanzim edilmesi, paketlenmesi ve tırlara yüklenmesine destek veren gönüllüler arasında yer alıyor.

Çelik, yardım kampanyasına destek vermekten gurur duyduğunu belirtti.

Depremzedelere yardım etmek için gönüllü olarak görev yaptığı ifade eden Çelik, abla ve ağabeyleriyle depremzedelere daha fazla yardım ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Depremden kötü etkilendiğini dile getiren Çelik, "Büyüklerimizle buradayız, herkes uğraşıyor. Çok kötü etkiliyor insanı, gerçekten empati kuruyorum çok kötü bir durum. Onların yerinde gibi hissediyorum kendimi. Şu anda tatildeyiz ve evde durmak yerine burada daha fazla işe yardım edebilirler. Herkesi destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kuvancı da depremzedelere yardımların ulaşması için çaba verdiğini anlattı.

Sabahın erken saatlerine gönüllüler arasında katılarak, geç saatlere kadar yardımda bulunduğunu anımsatan Kuvancı, "Okullar tatil oldu ve burada insanlara yardım ediyorum. Genelde kolileri bantlıyor, eşyaları ayırıyorum. Bu işlere insan lazım olduğu için geldim ve yardım ediyorum." dedi.

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