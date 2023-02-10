Kırklareli'nde otomobilde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde merada otomobil içerisinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktul Fatih Çelikçi'yi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Sıddık A. ve tutuksuz sanık R.Y. katıldı.

Diğer tutuklu sanık Funda Ş. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşma, gelen belgelerin okunması ile başladı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Funda Ş. ve Sıddık A'nın tutuklu hallerinin devamını, R.Y'nin de tutuklanmasını talep etti.

Bir önceki duruşmada Fatih Çelikçi'yi öldürdüğü itirafında bulunan sanık Funda Ş, savunmasında, Fatih Çelikçi'yi öldürmek için diğer sanıkların kendisini azmettirdiğini iddia etti.

Çelikçi'nin öldürülmesine ilişkin tüm planları Sıddık A. ve R.Y'nin yaptığını ileri süren Funda Ş, kendisinin planı uygulayıp Fatih Çelikçi'yi öldürdüğünü belirtti.

Sıddık A. ve R.Y'de suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının da savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildiğini söyledi.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

- Olay

Kırklareli'nde 18 Şubat'ta Karakoç köyü meralık alanında otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, jandarma ekipleri Fatih Çelikçi'nin silahla öldürüldüğü belirlemişti.

Maktulün bulunduğu aracın Funda Ş. adına kiralanmış olduğunun tespit edilmesi üzerine Funda Ş. ile birlikte Sıddık A. ve R.Y, gözaltına alınmış, Funda Ş. ve Sıddık A. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.