Kırklarelili kadınlar depremzedeler için uzun süre dayanan köy ekmeği üretiyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklarelili kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri yaşayan afetzedeler için uzun süre tazeliğini korumasıyla bilinen köy ekmekleri üretmeye başladı.

Köylerde ekşi mayayla üretilen ekmekler, deprem bölgelerine gönderilmek üzere il merkezindeki yardım toplama alanlarına getiriliyor.

Burada kadınlar tarafından poşetlere konan ekmekler ile esnafın da helva, peynir, zeytin gibi ürünlerle desteklediği yardım kolileri deprem yaşanan bölgelere gönderildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.

Kadınlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Kesimoğlu, "10 bin ekmek üretildi. Kadınlarımız evlerinde kendi imkanları ile ürettiler. Bu vesileyle bütün hayırseverlerimize gönül borcumuzu ve şükran duygularımızı iletmek istiyorum." dedi.

- "Hepimiz el birliği ile inşallah bu zor günleri atlatacağız"

Ekmek üreten kadınlardan Sabiha Özay da depremzedeler için ekmek ürettiklerini söyledi.

Bütün yürekleri ile depremi yaşayanlarla olduklarını, acılarını paylaştıklarını belirten Özay, "Bir canın kurtarılması bütün ülkenin kurtarılmasıdır. Hepimiz el birliği ile inşallah bu zor günleri atlatacağız." dedi.

Ayten Eryılmaz da acının çok büyük olduğunu, depremzedelerin acılarını biraz hafifletmek amacıyla ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Depremzedeleri düşünmekten gözlerine uyku girmediğini dile getiren Eryılmaz, "Köylerde ekmekler yapıldı. Gönüllü arkadaşlarımızda peynir, zeytin getirdiler. En azından bir cana dokunalım diyoruz. Bir cana can olalım diyoruz. Acı çok acı. Uykularımız gitti." diye konuştu.

Suna Yanardağ da kalpleri ve gönüllerinin depremzedelerle olduğunu vurguladı.

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