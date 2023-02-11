Kırklarelili besiciler afetzedeler için 340 küçük, 10 büyükbaş hayvan bağışladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde besiciler "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen afetzedeler için 340 küçük, 10 büyükbaş hayvan bağışladı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, düzenledikleri yardım kampanyasına çok sayıda hayırsever besici ve iş insanının katıldığını söyledi.

Büyük millet olmayı Kırklarelililerin gösterdiğini ifade eden Aksoy, özellikle üreticilerin maddi ve ayni olarak yardımlarda bulunduklarını anlattı.

Üreticilerle bir kez daha gurur duyduğunu vurgulayan Aksoy, "Yaptığımız çalışmalarda gıda ve diğer yardım malzemeleri toplandı. Şimdi biraz daha gıdaya yöneliyoruz. Şimdiye kadar 340 küçük, 10 büyükbaş hayvanı üreticilerimiz bağışladı. Bunları kavurma yaptırıp depremden zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz." diye konuştu.

Aksoy herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.

Türk milletinin birlik ve beraberliği ile bu zor günlerin de aşılacağına inandığını dile getiren Aksoy, "Üreticilerimizden aynı zamanda 1 milyon 139 bin lira topladık. Bunu da AFAD'ın resmi hesaplarına aktardık. İlimizden her gün 5 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderiliyor." dedi.

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