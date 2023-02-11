Trakya'dan gönüllüler çalışmalara destek için deprem bölgesine gitti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden 170 gönüllü ile Tekirdağ Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi gönüllülerinden oluşan 49 kişi, depremlerden etkilenen yerlerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye gitti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek ekipleri gönderiliyor.

Kırklareli'nde farklı meslek mensuplarından oluşan gruplar, otobüslerle kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinden deprem bölgesine uğurlandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, burada yaptığı açıklamada, depremden etkilenenler için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Deprem nedeniyle Türkiye'nin tek yürek olduğunu ifade eden Kesimoğlu, gönüllü ve hayırseverlere teşekkür etti.

Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili Kemal Pektaş da çok büyük acılar yaşandığını, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını ifade etti.

- Tekirdağ Müftülüğünden 49 kişilik ekip deprem bölgesine gitti

Tekirdağ Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi gönüllülerinden oluşan 49 kişilik ekip müftülük önünde bir araya geldi.

Yardım malzemelerinin araçlara yüklenmesinin ardından ekipler Kahmaramanmaraş'a gitmek için yola çıktı.

Ekipler, depremzedelere maddi ve manevi yardımda bulunmak için çalışacak.



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