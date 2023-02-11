Kırklarelili orman köylüleri deprem bölgesine yakacak odun gönderdi

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KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Kırklareli'nin orman köylerinde yaşayan vatandaşlar tarafından 3 kamyon yakacak odun gönderildi.

Kırklareli'nde AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarca hazırlanan yakacak odunlar, İl Özel İdaresi kamyonlarına yüklendi.

Bu kamyonlar deprem bölgesine sevk edildi.

Bu arada Gençlik Merkezince toplanan çok sayıda tüp, ısıtıcı ve telefon şarj aleti tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

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