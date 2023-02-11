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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.

Kırklareli'nde, Valilik koordinasyonunda düzenlenen kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri, İl Özel İdaresince temin edilen 5 konteynere konulduktan sonra, tırlar aracılığıyla Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderildi.

İl Özel İdaresince deprem bölgesine 6 kamyon yakacak odun, birer kamyon su, un ve sahipsiz hayvanlar için mama sevk edildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine, tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Ekiplerin büyük bölümünün deprem bölgesine gönderildiğini ifade eden Kuşoğlu, yardım kampanyalarına destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

- Tekirdağ'da öğrenciler depremzedeler için bere dikiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler, depremlerden etkilenen afetzedeler için bere dikiyor.

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince dikilen günde 500 bere, AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Okul Müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine, herkesin depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Bere dikmeye devam edeceklerini belirten Kıroğlu, "Depremin ilk gününden beri herkes gibi gibi bizler de bir şeyler yapmak istedik. Biz de okulumuzda öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarımız ile bere dikmeye karar verdik. Herkes burada gönüllü çalışıyor. Hepimiz oradaki insanların içini ısıtmak, onlara destek olmak için gayret ediyoruz." dedi.

Kıroğlu, ülkenin zor günlerden geçtiğini vurgulayarak, "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlı. Onlar da yorulmadan sürekli üretime katkı sağlıyor. İlerleyen günlerde uyku tulumu dikimine de başlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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