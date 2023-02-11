Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Kırklareli'nde toprağa verildi

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KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden zabıt katibi Hülya Akdeniz (50) ile oğlu Oğuzhan Uzar'ın (22) cenazeleri, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde defnedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren Hülya Akdeniz ve oğlu Oğuzhan Uzar'ın cenazeleri Lüleburgaz'a getirildi.

9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Uzar'ın tabutuna cübbe konuldu.

Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğünde sosyal çalışmacı olarak görev yapan ağabey Mehmet Uzar, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Kılınan ikindi namazının ardından Akdeniz ve Uzar'ın cenazeleri ilçe mezarlığında toprağa verildi.











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