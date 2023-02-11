Trakya'daki KYK yurtları depremzedeler için hazırlanıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversitelerin Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarının depremzedelerin barınması için kullanılacağı yönündeki açıklamasının ardından, Trakya'daki KYK yurtlarında hazırlıklar başladı.

Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurtlarından ayrılıyor.

Öğrencilerden Ayşegül Kılıç, AA muhabirine, deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Depremzedeler için yurtlarından ayrıldıklarını belirten Kılıç, "Eşyalarımızı topladık, memleketimize döneceğiz. İnşallah biz de deprem bölgesine gönüllü gitmeyi düşünüyoruz." dedi.

Firdevs Taşoğlu ise tüm ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Yüreklerinin depremzedelerle olduğunu ifade eden Taşoğlu, "Umarım bütün depremzedelere yardım edilir. Derin üzüntü içerisindeyim, bir gecede bütün ülkenin kaderi değişti. Ben İstanbul'a gidiyorum. Seviniyorum bir yandan, yurtlar depremzedelere yuva olacak, bir şekilde onlara yardım edeceğiz. Bir yandan da okuldan uzak kalacağız diye üzülüyorum." diye konuştu.

Öte yandan Tekirdağ ve Edirne'deki KYK yurtlarında da depremzedelerin barınması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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