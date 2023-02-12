KTSO üyesi esnafların afetzedeler için topladığı nakdi yardımlar TOBB yardım hesabına aktarıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyesi esnaflar, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için gerçekleştirilen yardım kampanyasına nakdi destek verdi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyelerinin yaptıkları 261 bin 870 lira nakdi yardımı AFAD'a gönderilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yardım hesabına aktarıldığını bildirdi.

Depremin ardından tüm Türkiye'nin seferber olduğunu anımsatan Ilık, desteklerini esirgemeyen ve depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Allah'tan böyle felaketleri bir daha yaşatmamasını dileyen Ilık, "Elimizden geldiği kadarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek. Deprem bölgesinde yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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