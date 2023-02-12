KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için gerçekleştirilen yardım kampanyasına Kırklareli'nden destekler sürüyor.
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarının devam ettiğini bildirdi.
Vatandaşların yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için gönüllülerle birlikte yoğun çaba gösterdiklerini belirten Özalp, depremin ilk gününden itibaren ilçeden 4 tır yardım malzemesi gönderdiklerini ifade etti.
- Elektrik kesintisi
Vize'de 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Topçuköy, Çövenli ve Akıncılar köylerine 14 Şubat Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.