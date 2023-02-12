Kırklareli'nden deprem bölgesine 500 ton yakacak odun gönderildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinden "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 500 ton yakacak odun gönderildi.

Kırklareli'nde AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Demirköy Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar destek verdi.

Vatandaşlarca hazırlanan 500 ton yakacak odun 15 tıra yüklenerek deprem bölgesine sevk edildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine, deprem nedeniyle tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İlçeden 500 ton yakacak odun gönderildiğini anlatan Gün, ihtiyaç doğrultusunda yardımların süreceğini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.