Depremde hayatını kaybeden belediye personeli Kırklareli'nde toprağa verildi

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KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi personeli Çiğdem Yılmaz'ın (44) cenazesi defnedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi Lüleburgaz'a getirildi.

Lüleburgaz Belediyesi önünde düzenlenen törende Yılmaz'ın babası Mikail, annesi Sündüs, kızı Yağmur Yılmaz taziyeleri kabul etti.

Yılmaz'ın cenazesi Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.









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