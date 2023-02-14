Kırklareli'ndeki öğrenci yurdunda depremzedeler için "sevgi mağazası" oluşturuldu

KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Kırklareli'ne getirilen depremzedelerin ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi Yurtlar Kurumundaki öğrenci yurdunda "sevgi mağazası" oluşturuldu.

Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriliyor.

Bu kapsamda hem yurtta kalan hem de kentte yakınlarının yanına sığınan depremzedelerin faydalanması için yurt binasında yeni ürünlerin ücretsiz verildiği bir alan düzenlendi.

"Sevgi mağazası" adı verilen bölümde gıda, kıyafet, ayakkabı ve hijyen malzemeleri yer alıyor.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine, depremzedeler için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Öğrenci yurtlarının depremzedeler için hazırlandığını hatırlatan Babuşçu, kente gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mağaza oluşturduklarını ifade etti.

- "Allah devletimize zeval vermesin"

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki afetzede Hasan Pehlivan da deprem nedeniyle Kırklareli'ne geldiğini söyledi.

Depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını belirten Pehlivan, Antakya'da hiçbir şeyinin kalmadığını anlattı.

Kız kardeşini depremde kaybettiğini söyleyen Pehlivan, "Eniştem, amcamın hanımı onun torunları hepsi enkazda kaldılar. Kırklareli'ne geldim benim kızım burada. Damadım subay onun yanındayız şu anda, sığındık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah razı olsun bu da olmazsa tamamen açıkta kalacağız. İyi kötü sığınacağımız, yiyeceğimiz bir yer var. Bugün mağazadan kıyafet ve ayakkabı aldık. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.





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