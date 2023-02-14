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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

AA

Kırklareli'nden deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile düzenlenen yardım kampanyalarına destek sürüyor.

Vatandaşlar, yardımlarını Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezine getiriyor.

Toplanan yardımlar üniversite personeli tarafından tanzim edilerek kamyona yükleniyor.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Yardım kampanyasının sürdüğünü ifade eden Şengörür, bu güne kadar 2 kamyonu Hatay'a gönderdiklerini kaydetti.

Şengörür, üniversite olarak depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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