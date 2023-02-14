Kırklareli Valiliğinden deprem bölgeleri için "dolandırıcılık" uyarısı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği deprem bölgeleri için "yardım" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerinin suiistimal edilerek yardım talebinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan deprem felaketi sonrasında, deprem yardımı adı altında bazı kişi yada kişilerin, evleri gezerek, telefon ile arayarak yada sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak toplumumuzun hassasiyeti kullanılarak ilimizde yardım toplamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.



Depremzede vatandaşlarımıza yapılan tüm ayni ve nakdi yardımlarımız valiliğimiz koordinesinde yapılmakta olup ayni yardımlar valiliğimiz koordinesinde toplanan gençlik merkezinde, nakdi yardımlar ise AFAD Başkanlığınca açıklanan resmi banka hesap numaraları haricinde hiçbir yere yapılmaması önemle rica olunur.

Bunların dışında kalan tüm yardım taleplerine itibar edilmemesi, bu tür talepler olduğunda ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmeleri ve ayrıca depremden zarar gören ve ilimize gelen vatandaşlarımızın 24 saat hizmet veren Deprem Kayıt Komisyonuna yönlendirmeleri gerekmektedir."

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