Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasından depremzedeler için 1 milyon liralık nakdi bağış

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için düzenlenen yardım kampanyasına 1 milyon lira nakdi yardım bağışlama kararı aldı.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olağanüstü toplandı.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ve Meclis Başkanı Fahri Cömert'in katılımıyla odada gerçekleşen toplantı depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Mecliste, deprem bölgesi için 1 milyon lira yardım yapılması kararı alındı. Ayrıca meclis ve yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı sonuna kadar alacakları toplantı huzur haklarının peşin olarak bağışlaması da kararlaştırıldı.