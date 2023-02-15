Hatay'da enkazdan yaralı çıkan yaşlı adam ve gelini Kırklareli'nde tedavi ediliyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaralanan 73 yaşındaki İbrahim Demir ile gelini 29 yaşındaki Bilge Demir'in tedavisi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Demir ailesinin 6 kişilik ferdi, depreme Kırıkhan ilçesindeki iki katlı evlerinde yakalandı.

Sarsıntının ilk saniyelerinde oğlu ve torunlarını evden çıkarmayı başaran İbrahim Demir, görme engelli eşi ve gelinini de tahliye etmek amacıyla tekrar eve girdi.

Bu sırada sarsıntının artmasıyla Demir, eşi ve gelini enkaz altında kaldı.

Gelini ve kendisi binadan çıkmayı başaran İbrahim Demir'in eşi Safiye Demir enkazda yaşamını yitirdi.

Eşini toprağa veren İbrahim ve gelini Bilge Demir, yaralı olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

- "Yüce Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın"

Demir, AA muhabirine, depremde eşini ve çok sevdiği insanları kaybettiğini söyledi.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Demir, deprem nedeniyle büyük korkular yaşadığını belirterek, "Yüce Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın." dedi.

Depremin olduğunu fark ettiğinde oğlu ile torunlarının dışarıya çıkmasını sağladığını anlatan Demir, "Benim hanım 'ah anam' dedi. Odadan koridora gelip kapının mandalını açamadan ev yıkılmaya başladı. İki gün sonra hayatını kaybeden hanımımı enkazın altından çıkardık. İlçe mezarlığında toprağa verdik." diye konuştu.

Demir, depremin boyutunu enkazdan çıktıktan sonra anlayabildiğini ifade etti.

Devletin yardımlarının bölgede yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Demir, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize bu kadar yardım yollayandan, en ufak bir bisküvi yollayandan Allah razı olsun. 7 aylık torunuma yardımdan bir bisküvi aldık, dünyalar bizim oldu, sevindik çocuk için. Allah razı olsun devletimiz yetişti, gece askerlerimiz geldi tırlarla yiyecekler dağıttılar. 10 ilde böyle bir deprem oluyor, Allah razı olsun halkımız yetişiyor, devletimiz yetişiyor. Hiçbir ülke bunu başaramaz, baş edemez mümkün değil. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.



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