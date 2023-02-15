Kırklareli'nde öğrencilerin yurttan ayrılırken depremzedeler için bıraktığı notlar duygulandırdı

KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Kırklareli'nde depremzedeler için hazırlanan KYK yurdundaki öğrencilerin odalarından ayrılırken bıraktığı notlar, okuyanlara duygu dolu anlar yaşatıyor.

Yurtların depremzedelerin barınması için kullanılacağı yönündeki açıklamanın ardından Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurtlarından ayrılıyor.

Öğrenciler odalarından ayrılırken yiyecek, giyecek ve maske gibi eşyaları depremzedeler için bırakıyor. Bazı öğrencilerin buzdolabına, bazılarının çalışma dolabına, bazılarının ise mont ve yiyeceklerin üzerine bıraktığı notlar duygulandırıyor.

Depremzedeler konaklayacakları yurtlara geldiklerinde misafirperverliğin yanı sıra öğrencilerin bıraktığı "Dilediğiniz gibi kullanın çok geçmiş olsun, kalbimiz sizinle", "Allah aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın, geçmiş olsun", "Masadakileri sizler için bıraktık, rahatlıkla yiyebilirsiniz. Geçmiş olsun kalbimiz sizinle", "İhtiyacınız olan eşyaları kullanabilirsiniz, sizler için bıraktık", "Bıraktığımız eşyaları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz, sizleri seviyoruz", "Bunlar da sizlerin. Acınız acımızdır... Afiyet olsun", "Mutlu insanlar kentine hoş geldiniz. İnşallah siz de burada çok mutlu olursunuz." şeklindeki notlarla da karşılaşacak.

Bunların yanı sıra bir öğrencinin yurttaki köpeklerin beslenmesi amacıyla bıraktığı not dikkati çekti. Öğrenci bir miktar köpek mamasıyla "Bu yurtta köpekler var. Onları da beslerseniz çok seviniriz" şeklinde not bıraktı.

- Yurt yönetimi duygulandı

Hundi Hatun Yurt Müdür Vekili Cansu Uçar, AA muhabirine, yurtta bulunan her odanın kapısını açtıklarında öğrencilerin güzel ve ulvi duygularıyla karşılaştıklarını söyledi.

Yazıları okurken duygulandıklarını ifade eden Uçar, "Hepimizi derinden etkileyen milletçe hala yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu dönemde gençlerimizin bu kadar duyarlı oluşu hepimizi gerçekten derinden etkiliyor. Kimisi annesinin yaptığı sarmayı bırakmış, kimisi 'elimden gelen bu kadar' demiş ekmek ve bisküvilerini bırakmış." diye konuştu.

Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Uçar, "Bir başkasının acısını, kendi acısı gibi benimseyen gençlik çok güzel bir yüreğe sahiptir." dedi.

Uçar, 2 bin kişi kapasiteli, 504 odaya sahip yurdun depremzedeler için hazır olduğunu kaydetti.

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