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Kırklarelili iki öğretmen, yardıma koştukları Hatay'da iki kardeşi enkazdan kurtardı

AA

Kırklarelili iki öğretmen, yardıma koştukları Hatay'da iki kardeşi enkazdan kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kırklareli'nden Hatay'ın Antakya ilçesine gönüllü giden öğretmenlerden İlkay Fırtın ile Kazım Özcan, iki kardeşi enkazdan çıkarmanın gururunu yaşıyor.

Kırklareli İmam Hatip Lisesi'nde görevli İlkay Fırtın ile Kazım Özcan, kendi araçları ile deprem bölgesine yardıma gitti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iş makinelerine akaryakıt taşıyan iki öğretmenin araçlarının önüne çıkan bir kadın yardım istedi.

Kadının yardım isteğini geri çevirmeyen iki öğretmen, gösterilen enkazdan yaklaşık 5 saatlik çalışma ile depremden 46 saat sonra 10 yaşındaki Ali ile ablası 15 yaşındaki Zeynep Mullaoğlu'nu kurtardı.

- "Yola nereye gideceğimizi bilmeden çıktık"

Çalışmaların ardından Kırklareli'ne dönen Fırtın, AA muhabirine, felaketi öğrendiğinde gözünün önüne ailesinin geldiğini ve deprem bölgesine anında gitmeye karar verdiğini söyledi.

Kendisi gibi gönüllü arkadaşı Özcan'la hareket ettiklerini ifade eden Fırtın, "Yola çıktığımızda nereye gideceğimizi bilmeden hangi şehre gideceğimizi bilmeden yola çıktık. Hatay aklımızdan geçti, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep yani hepsini düşündük. Kırıkhan'a ulaştığımızda jandarma taburuna erzak götürdük. Durumun ciddiyetini aslında ilk Kırıkhan'da gördük. Çünkü biz orada depremzedelere değil, depremzedelere yardım edenlere yardım edebildik. Sonrasında Antakya'ya geçerek, daha da büyük bir felaketin varlığına şahit olduk." diye konuştu.

- "O gün, o gece dünyalar bizim oldu gerçekten"

Hatay'da çaresizliği ve yokluğu gördüklerini vurgulayan Fırtın, Antakya ilçesinde iki kardeşi enkazdan çıkarttıklarında, "O gün, o gece dünyalar bizim oldu gerçekten." diyerek yaşadığı gurur ve mutluluğu anlattı.

Antakya'da bir iş makinesine akaryakıt götürdükleri esnada bir kadının araçlarının önüne atlayarak yardım istemesi üzerine enkazın başına gittiklerini ifade eden Fırtın, yığınların altında iki kardeşin olduğunu öğrendiklerini belirtti.

- "O aslan parçasının oradan çıkacağından emindim"

Bir süre çalışma yaptıktan sonra Ali ve Zeynep'in sesini duyduklarını anlatan Fırtın, kurtarma anını şöyle anlattı:

"Ali'nin ilk sesini duyduğumuzda sesimiz titriyor, yüzümüzde tebessüm oluşuyor. Ben Ali'nin ilk sesini duyduğumda o aslan parçasının oradan çıkacağından emin oldum. Ali'nin sesini duyduğumda Ali ile yaptığımız sohbetler yemin ederim yıllardır ettiğim sohbetlerden çok daha keyifli, çok daha paha biçilemez, çok daha kıymetliydi. Allah'a şükür Ali'mizi de kurtardık Zeynep'imizi de kurtardık. O gün o gece dünyalar bizim oldu gerçekten."

İki kardeşi enkazdan çıkarırken çok sevindiklerini dile getiren Fırtın, Ali enkazdan çıkarken "Teşekkür ederim abi" demesini hiçbir zaman unutamayacağını kaydetti.

- "Ali'nin yüzünde kendi oğlumun yüzünü gördüm"

İki çocuğu enkazdan çıkarmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını vurgulayan Fırtın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali'nin teşekküründe kendi oğlum Metehan'ı gördüm, Zeynep'in oradaki bakışlarında kızım Aslı'yı gördüm. Kendi evlatlarımız, yeğenlerim var, binden fazla öğrencilerim var onların suratlarını Ali'nin suratında gördük. Şükrediyoruz yani. Zor zamanlardı ama dediğim gibi iki evlat etrafında dolaştığımız haneler, aileler, büyüklerimiz, küçüklerimiz sağ olsunlar. Onların duaları bizi her şeyden daha fazla mutlu etti."

Özcan da deprem nedeniyle tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu söyledi.

İki çocuğu hayata bağlamanın mutluluğun ve gururunu yaşadıklarını belirten Özcan, yardım faaliyetlerinde bulunan herkese teşekkür etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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