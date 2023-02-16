Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın hasar oluşturdu

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kırıkköy köyünde Abdurrahman Mutlu'ya ait evin çatısı ve kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.