Kırklareli'nde evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personeli, ilçenin Çakıllı beldesi ve Okçular köyünde evlerden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgedeki çalışmaları sonucu şüpheliler H.T, D.S. ve O.Y'yi yakaladı.



Zanlıların evlerindeki aramada çalıntı olduğu tespit edilen mutfak tüpleri ve mutfak gereçleri ele geçirildi.

Çalıntı malzeme sahiplerine teslim edildi.

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