Kırklareli Valisi Ekici'den Miraç Kandili mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, Miraç Kandili'nin Hz. Peygamber'in Allah'ın sonsuz kudreti ile mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade ettiğini belirtti.

Miraç gecesinin Müslümanlar için manevi bir terfi olduğunu ifade eden Ekici, Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm vatandaşların kandilini kutlayan Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan bu gecenin insanlık için huzur, barış ve kurtuluşa vesile olmasını temenni ediyor, tüm halkımızın ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni en kalbi dileklerimle kutluyorum.



Ayrıca bu mübarek gecenin depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlik ve beraberlikle sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor, rahman ve rahim olan Cenab-ı Allah'tan ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afet ve felaketlerden korunmasını niyaz ediyorum."

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