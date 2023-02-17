Kırklareli'nde çıkan ev yangınında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ev yangınında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kumrular köyünde Erkan Tekcan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Bu sırada yangını kendi imkanlarıyla da söndürmeye çalışan Şahsine Tekcan ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürülen yaralının tedavisine devam ediliyor.