Trakya'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce deprem bölgesine gönderilmek üzere 5 milyon lira Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce de 500 bin lira AFAD hesabına aktarıldı.



Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da deprem bölgesine gönderilmek üzere 100 soba hazırlandı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AA muhabirine devletin tüm imkanlarının depremzedeler için seferber edildiğini söyledi. Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Yüce, üretilen sobaların deprem bölgesine gönderileceğini ifade etti.

Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen yardım kampanyalarında toplanan yardım malzemeleri tırlar ile bölgeye gönderilmeye devam ediliyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliğince, afet bölgesine destek amacıyla yapılacak faaliyetleri koordine etmek için oluşturulan İl Koordinasyon Kurulunun çalışmaları kapsamında, Marmaraereğlisi Belediyesince deprem bölgesine 4 yardım tırı, hasta nakil işlemlerinde kullanılması için ambulans ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 2 kamyon ve 2 kepçe gönderildi.

Hayrabolu Belediyesince deprem bölgelerine gönderilmek üzere seyyar tuvalet imal edilmeye başlandı. Belediye atölyelerinde imal edilen seyyar tuvaletler deprem bölgelerine gönderilecek.

Şarköy ilçesinde de fırıncılar tarafından hazırlanan 15 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

- Edirne

Havsa Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri deprem bölgesine gönderilmek üzere kışlık kıyafet dikiyor.

Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kursiyerler tarafından atkı, bere, eldiven ve eşofman gibi kıyafetler hazırlandı. Dikilen kıyafetlerin deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a teslim edildi.

Merkezde kıyafet dikiminin süreceği belirtildi.

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