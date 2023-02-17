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Kırklareli'nde oda başkanlarından Miraç Kandili mesajı

AA

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli'nde oda başkanlarından Miraç Kandili mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Miraç'ın Hz. Peygamberin gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuk olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"İdrak edeceğimiz Miraç Kandili diğer kandil geceleri gibi insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana kutladığı mübarek gecelerden biridir. Birlik ve beraberlik adına çok önemli bir yeri olan bu geceyi iyi hatırlamalıyız ve yaşadığımız zor süreçlerde bu mübarek günü iyi değerlendirmeliyiz.

Bu vesileyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Altıntel de milletçe yaşanan zor günlerin Miraç Kandili ile geride kalmasını diledi.

Zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçmesini temenni eden Altıntel, "Tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralı ve hasta olan kardeşlerimize şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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