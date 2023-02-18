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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde bir fabrika depremzede çocuklar için kışlık giysi dikiyor

AA

Kırklareli'nde bir fabrika depremzede çocuklar için kışlık giysi dikiyor

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'ndeki bir fabrika daha önce afet bölgesine gönderdiği kışlık kıyafetlere ek olarak çocuklar için de kıyafet göndermeye hazırlanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Kentte, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardıma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikası depremzedelere giysi dikerek katılıyor.

Deprem bölgesindeki ihtiyaca göre depremzede çocukları soğuk havadan koruyacak 4, 6 ve 8 yaşa uygun kalıplarla kesilen kumaşlar, fabrika personelince makinelerde birleştirilerek ürünü ortaya çıkarıyor.

Fabrika Müdürü Murat Batu, AA muhabirine, depremzedelere yardımda bulunabilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Fabrika personelinin de büyük bir özveri ve titizlikle depremzedeler için mesai yaptığını ifade eden Batu, fabrikada depremzede çocuklar için 2 bin 400 eşofman takımı üretildiğini söyledi.

Kıyafetlerin tamamlanmasıyla tırlara yüklenerek bölgeye göndereceklerini aktaran Batu, "Depremzede vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar 100 bin maske, 13 bin kışlık kadın erkek kıyafeti gönderdik. Şimdi de çocuklar için 2 bin 400 eşofman takımı dikiyoruz. Bunları da tamamladıktan sonra bölgeye göndereceğiz. Depremzedeler için gece gündüz çalışarak elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Batu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlılara da acil şifa diledi.

Fabrika personeli Erdem Yılmaz da depremzedeler için mesai yapmaktan gurur duyduklarını, çocuklara yardımları hızla ulaştırmak için istek ve arzuyla çalıştıklarını kaydetti.

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