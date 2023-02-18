Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde demir bahçe kapısı, tel örgü ve demir direk çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy köyünde evlerden hırsızlık olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Bir evden 4 demir bahçe kapısı, 50 metre tel örgü ve 5 demir direk çalındığını tespit eden ekipler yaptığı çalışma ile şüphelinin S.N.Y olduğunu belirledi.
Çalınan malzemeler şüphelinin evinin bahçesinde ele geçirildi, S.N.Y gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.