Trakyalı esnafın deprem bölgesine desteği sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da farklı iş kollarındaki hayırsever esnaf, deprem bölgelerine yardım amacıyla günlük hasılatlarını bağışlayacak.

Kırklareli'nde fırıncı Hakan Reyhan, günlük hasılatını afetzedelere bağışlamak için ekmek üretti.

İşletmesinin camına "Tüm hasılatımız depremzedelere gönderilecektir" pankartı asan Reyhan, afetzedelere yardımda bulunabilmek için vatandaşlara hizmet sundu.

Reyhan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Reyhan, tüm vatandaşların depremin yaralarının sarılması için birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirtti.

Yardım kampanyasına destek olabilmek amacıyla bir günlük hasılatını AFAD'a bağışlayacağını aktaran Reyhan, "Onların elinden bir nebze tutabilmek için, çorbada tuzumuz olsun diye bugünlük hasılatımızın üzerine kendimiz ekleme yaparak bağış yapacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu tür felaketlerden korusun. Allah bir daha aynı acıyı yaşatmasın bize inşallah. Ufak bir yardımımız olursa ne mutlu bize diyeceğiz." diye konuştu.

Tekirdağ'da esnaf Efkan Kılıç ise ülkede yaşanan deprem felaketinden dolayı son derece üzgün olduğunu belirterek, böyle bir felaketin daha önce görülmediğini söyledi.

Bizzat bölgeye gidip, yardım kampanyalarına destek verdiğini aktaran Kılıç, Tekirdağ'a gelen depremzede ailelere destek olmak istediğini kaydetti.

Yaşanan zor günlerin dayanışmayla atlatılacağından emin olduğunu vurgulayan Kılıç, "Depremzede ailelerimize devletimiz başta olmak üzere herkes yardım ediyor. Ben de esnaf olarak deprem bölgesinden ilimize gelen ailelere yardımcı olmak amacıyla bugünkü kazancımı onlara vereceğim." diye konuştu.

Vatandaşların son derece duyarlı olduğunu aktaran Kılıç, bazı vatandaşların ağlayarak hesap ödediğini dile getirdi.

Müşterilerden Mehmet Aybuğa da zor günlerin dayanışma içerisinde atlatılacağını bildirdi.

- Edirne'den yardım ve destekler sürüyor

Edirne'de, Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'nda toplanan malzemeler, tasnif edilerek kolilere konuyor.

Daha sonra tırlara yüklenen malzemeler deprem bölgesine gönderiliyor.

Kentte misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları ise sosyal market aracılığıyla gideriliyor.

Spor salonunda kurulan sosyal markette kıyafet, gıda, hijyen ürünleri ve ihtiyaç duyulan tüm ürünler, depremzedelere ücretsiz olarak sağlanıyor.

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