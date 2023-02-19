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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde uzaktan eğitim yarın başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karara istinaden Kırklareli Üniversitesi Senatosu tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin çevrim içi olarak yarın başlamasına karar verildiği bildirildi.

Üniversite birimlerinde devam eden işletmede mesleki eğitim, staj, sağlık bilimleri fakültesi dönem içi uygulamaları ile öğretmenlik uygulamasının yüz yüze yapılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, öğrencilerin bahar yılı ders kayıtlarını 6 Mart tarihine kadar yapabilecekleri belirtildi.

- Toplanma alanları navigasyon ile bulunabiliyor

Lüleburgaz ilçesinde afet ve acil durumlarda toplanma alanları navigasyon ile bulunabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, AFAD işbirliğiyle ilçede 40 afet ve acil durum toplanma alanı oluşturulduğu hatırlatıldı.

Vatandaşlar olası bir afet durumunda ikamet ettiği yere en yakın afet ve acil durum toplanma alanını görebildiği aktarılan açıklamada, Lüleburgaz Belediyesi'nin mobil uygulaması üzerinden de toplanma alanlarına navigasyonlu yol tarifi seçenekleriyle ulaşabildiği kaydedildi.

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