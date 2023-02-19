Afetzede 126 öğrenci eğitimlerine Kırklareli'nde devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden kendi imkanlarıyla Kırklareli'ne gelen afetzede ailelerden ilk, orta ve lise düzeyindeki 126 öğrenci, kentteki okullara nakledildi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, depremin etkilediği bölgelerden gelen 126 öğrencinin istedikleri eğitim kurumlarına naklini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde mağduriyet yaşamamaları için "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın il ve ilçelerdeki eğitim kurumlarına nakillerin yapıldığını ifade eden Kalkan, afetzede öğrencilerin de yarından itibaren eğitimlerine devam edebileceğini belirtti.

Öğrencilerden 92'sinin ilk ve ortaokul, 34'ünün lise kademesinde olduğunu aktaran Kalkan, "Bu öğrencilerimizden 55'i kent merkezimizde, 51'i Lüleburgaz, 13'ü Babaeski, 5'i Vize ve 2'si ise Demirköy ilçemizdeki eğitim kurumlarında eğitim-öğretimlerine devam edebilecekler." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.