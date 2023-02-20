Trakya'dan 119 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gitti

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan 119 gönüllü sağlıkçı daha Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek için bölgeye gönderildi.



Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde görevli 34 sağlık personeli deprem bölgesine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere deprem bölgesine sağlık personeli desteğini sürdürdüklerini belirtti.

Sağlık personelinin çok büyük feraset gösterdiğini aktaran Cerit, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren yüzlerce arkadaşımız gönüllü oldu. İlk başta UMKE ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz ve lojistik ekiplerimiz deprem bölgesine gitmişti. Koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sağlık personeli desteğini sürdürüyoruz. Bugün de 34 personelimiz yola çıkıyor. Bunların içerisinde aile hekimi, hemşirelerimiz, hekimlerimiz, güvenlik, temizlik ve veri hazırlamada görevli arkadaşlarımız var."

Cerit, ekiplerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay'da görev yapacağını kaydetti.

Deprem bölgesinde görev yapmak için gönüllü olan Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Hemşiresi Ayşen Yazıcı da ilk günden bu yana deprem bölgesine gitmeyi beklediğini belirtti.

Bu arada Edirne Sağlık Müdürlüğünden 70, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nden de 15 personel afet bölgesine yola çıktı.

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