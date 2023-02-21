Kırklareli'nde çarpışan iki tırın sürücüsü yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Z.Y. yönetimindeki 34 DE 2420 plakalı tır ile H.K. idaresindeki 39 ABS 116 plakalı tır Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 DE 2420 plakalı tırın motoru ve kupa diye tabir edilen şoför kabininin tırın gövdesinden ayrıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan Lüleburgaz-Edirne kara yolu, tırların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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