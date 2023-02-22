Kırklareli'nde öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler harçlıklarıyla afetzedelere yardımda bulundu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türk Kızılaya gıda yardımında bulundu.

Yurt genelinde vatandaşların yanı sıra Türkiye'de yaşayan yabancılar, depremzedelerin yaralarını sarmak için yardımlarını sürdürüyor.



Türkiye'de eğitim gören birçok uluslararası öğrenciden kimi kan bağışı yapıyor kimi yardım kampanyalarının tasnifinde görev alarak afet bölgesine katkı sunmaya çalışıyor.

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören Endenozyalı öğrenciler de vefalarını göstermek adına harçlıklarını birleştirerek depremzedelere gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü ziyaret eden öğrenciler, içerisinde makarna, çorba ve pirinç gibi gıda ürünleri bulunan paketleri teslim etti.

Kızılay yetkilileri, yaklaşık 10 koli gıda maddesini makbuz karşılığında teslim aldı.

- "Yardım çok anlamlı"

Şube Başkanı Göç, AA muhabirine, 100 yılın felaketinin yaşandığı Türkiye'de depremin açtığı yaraların her gün bir parça daha kapandığını söyledi.

Endonezyalı öğrencilerin afetzedeler için yaptıkları bağışı çok anlamlı bulduğunu ifade eden Göç, depremin sadece Türk milletini değil tüm dünyayı derinden etkilediğini belirtti.

Depremden etkilenen ailelere ulaştırılmak üzere verilen gıda malzemelerini teslim aldıklarını anlatan Göç, "Depremden etkilenen ailelere destek olmak için kendi aralarında topladıkları harçlıkları birleştirerek, ilimizde misafir ettiğimiz depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gıda maddesi alıp bugün teslim ettiler. Getirdikleri gıda maddeleri için arkadaşlarımızın her birine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Jamaludin Nur Falah da Türk milletine "geçmiş olsun" dileğini ileterek, "Kırklareli'ndeki Endonezyalı öğrenciler olarak destek olmak istedik. Çok üzgünüz, elimizden geldiğince biz de yardım etmek istedik. Keşke daha fazla yardım edebilsek ama katkı sunmak için depremden etkilenen insanlar için gıda malzemeleri aldık." ifadelerini kullandı.

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