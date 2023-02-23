Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da çöp konteynırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'ta bir çöp konteynırından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, plastik çöp konteynırı kullanılamaz hale geldi.

- Otluk yangını

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköyü köyü yolunda otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla söndürüldü.

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