Adıyamanlı Çiçek ailesi depremin acı yüzüyle 5 yıl sonra ikinci kez karşılaştı

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2018'de yaşanan deprem sonrası kent merkezine taşınan ve 6 Şubat'taki depremlerde yeniden afetle yüz yüze gelen Çiçek ailesi, bundan sonra Kırklareli'nde yaşayacak.

Memleketleri Samsat'ta 24 Nisan 2018'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan Çiçek ailesi, Adıyaman merkeze taşındı.

Afetzede aile 5 yıl sonra, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte ikinci kez aynı korkuyu yaşadı.

Depremde evleri ağır hasar alan Mehmet ve Halise Çiçek çifti, en küçüğü 1, en büyüğü 19 yaşındaki 5 çocuklarıyla yakınlarının yaşadığı Kırklareli'ne geldi.

Aile fertleri Kırklareli'nde "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında sıcak bir yuvaya kavuştu. Ailenin bir yıllık kirası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla bir hayırsever tarafından karşılandı.

- "Her kurtardığımız can yeniden doğuş gibiydi"

Mehmet Çiçek, AA muhabirine, Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde yaşadıkları evin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Kentteki birçok evin yıkıldığını ifade eden Çiçek, kendisi gibi yürüme engeli bulunan eşi ve çocuklarının güvenliğini sağladıktan sonra çevrede yıkılan diğer binalardaki vatandaşlara yardıma gittiğini kaydetti.

Binaların yıkılması sonucu gökyüzünü toz kapladığını anlatan Çiçek, "Bir mahşer yeri gibiydi, her yerde toz duman." dedi.

Çiçek, çevredekilerle bir binanın enkazından 4 kişiyi kurtardıklarını belirterek, "Her kurtardığımız can yeniden doğuş gibiydi. Biz nasıl çocuğumuz doğduğunda seviniyorsak, bir canı kurtardığımız zaman da aynı şekilde sevindik. Biz 4 kişiyi çıkardık. Kurtardıkların için mutlu olduğun kadar kurtaramadıkların için de aynı o şekilde yıkılıyorsun." diye konuştu.

- "Orada paran para etmiyor, aciz kalıyorsun"

Depremin herkeste büyük yaralar açtığını vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti:



"Allah bu depremi sadece Türkiye'de değil dünyada kimseye yaşatmasın. Gerçekten biz bu acıyı gördük. Anne ağlıyor 'Benim çocuğum içinde', baba geliyor 'Benim çocuğum içinde', bazı çocuklar yardım etmemizi istiyor. Siz orada aciz kalıyorsunuz. Orada paran para etmiyor, aciz kalıyorsun. Kimisi 10 katlı bina sahibi ama gelip bizimle ateş başında oturuyor. Bunlara şahit olduk. Bizim yemek aldığımız kişiler, gelip soframızda oturup yemek yiyordu.

Bu yaşadığımız ikinci deprem. Samsat depreminde de evlerimiz hep yıkılmıştı. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Bu depremde 70 yakınımızı kaybettik. Evimin iki sokak ötesinde 12 bina yerle birdi. Adıyaman'ın tanınmaz bir halde olduğunu gördüm. Yıllardır gözü kapalı dolaştığım yerlerde binalar yıkıldığı için hiçbir yeri tanıyamadım."

Çiçek, Kırklareli'ne geldiğinde gördüğü yardımseverliği asla unutmayacağını ifade ederek, "Geldiğimde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kaydımızı yaptırdım ve kiralık ev talebinde bulundum. Sonra kurum müdürü beni telefonla aradı, 'Bir ablamız var, senin bir senelik kiranı karşılayacak' dedi. Hiç yabancılık çekmiyoruz çünkü bizi gören 'Adıyamanlı mısın?' deyince gelip elimizden tutuyor, acımızı paylaşıyor."

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