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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'dan deprem bölgesine destek sürüyor

AA

Trakya'dan deprem bölgesine destek sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan deprem bölgesine destekler devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yardım kampanyası kapsamında, Edirne'de yardım malzemeleri Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezine getiriliyor. Tasnif edilen malzemeler, ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki şehirlere gönderiliyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Kempten şehrinde yaşayan gurbetçilerin gönderdiği yardımlar spor salonuna getirildi.

Yardım tırının sürücüsü Erkan Çatalbaş, AA muhabirine, tırda gıda, kıyafet, temizlik ürünleri, hijyen malzemeleri, çadır ve uyku tulumları gibi yardım malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Depremin ne demek olduğunu iyi bildiğini belirten Çatalbaş, "Ben Adapazarlıyım. Eski bir depremzedeyim. Onların neler yaşadığını az çok biliyorum. Almanya'dan oyalanmadan geldim. Geçişlerde de ülkeler yardımcı oldu. Büyük bir afet yaşadık. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

-Kırklareli

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Afetzedelerin gıda ihtiyaçları için hayırseverler tarafından 5'er ton pirinç, nohut, bulgur ve mercimek ile 2'şer litrelik şişeler halinde 3 bin şişe sıvı yağ yardımı yapıldı.

Çuvallarla Gençlik Merkezine getirilen bakliyatlar, gönüllüler tarafından 2'şer kilogramlık paketler haline getirildi.

Yardım paketlerinin deprem bölgesinde dağıtımda kolaylık sağlanması amacıyla her bir üründen 2'şer kilogramlık poşet ile 2 litre yağ kutulandı.

Kırklareli Valiliğince, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan hizmet noktasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri afetzedelerin başvurularını alıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Oğlakören köyünden gelen Filiz Boyacı, çok büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Depremin başlamasıyla evden dışarı çıktıklarını ifade eden Boyacı, evlerinin bir anda yıkıldığını, yara almadan kurtulduklarını belirtti.

Kızının üniversite öğrenimi dolayısıyla Kırklareli'nde yaşadığını ve onun yanına sığındıklarını aktaran Boyacı, "Evimiz ilk sallandı sonra birden yıkıldı. Biz ilk deprem olduğunda dışarı çıktık. Kayınvalidem kaçarken düştü ancak hiçbirimiz yara almadan kurtulduk. Depremzedeler için devletin sunduğu haklardan yararlanmak için kaydımızı yaptırdık. Sağ olsun AFAD'da bizi buraya getirerek yardımcı oldu, Allah'a şükür." diye konuştu.

Kentte, deprem bölgesinden gelerek kayıt yaptıran 2 bin 756 afetzede bulunuyor.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da bölgeye gıda malzemelerinden oluşan yardım kamyonu gönderildi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da da AFAD deposunda toplanan yardım malzemeleri, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Ayrıca kente gelen depremzedeler, yardım noktalarında oluşturulan sosyal marketten ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kapaklı ilçesinde de deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kaymakamlık öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımlar kapsamında depremin yaşandığı an itibarıyla deprem bölgelerine belediyeye ait iş makineleri, mobil ikram aracı ile personel desteği sağladıklarını kaydetti.

Vatandaşların yaptıkları gıdadan kıyafete kadar birçok yardım malzemelerini tasnif edilerek paketlendiğini ifade eden Çetin, bugüne kadar deprem bölgelerindeki afetzedeler için 35 tır, 23 kamyonet yardım malzemesi ile 37 konteynerin bölgeye ulaşmasını sağladıklarını belirtti.

Çetin, Kapaklı'dan 28 minibüs, 5 otobüs ve 37 araç ile gönüllüleri bölgeye ulaştırdıklarını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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