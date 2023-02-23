İslahiye'de enkazdan çıkarılan araçlar depremin boyutunu gözler önüne seriyor

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan çıkarılan araçlar, depremin boyutunu gösteriyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, İslahiye'de de yıkıma neden oldu.

İlçede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan çıkarılan otomobil, traktör, hafif ticari araç ve tır gibi birçok araç, çekiciyle belirlenen alanlara götürülüyor.



Hurdaya dönen araçlar, depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

İlçede evi hasar gören veya yıkılan bazı vatandaşların eşya çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise bölgede olumsuzluklara karşı görev yapıyor.





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