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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü ormanında çevre temizliği yapıldı.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerce gerçekleştirilen çevre temizliğinde ormandaki çöpler toplandı.

İşletme Müdür Yardımcısı Selçuk Karabağ ile merkez işletme şefi Enes Çalış'ın da katıldığı temizlik çalışmalarında

Köy Muhtarı Cavit Yalçındağ, gazetecilere, vatandaşlara ormanların kirletilmemesi çağrısında bulundu.

Temiz bir doğanın herkese lazım olduğunu ifade eden Yalçındağ, "Bu nedenle muhtarlığımızın da talebi üzerine böyle bir etkinlik düzenlemek istedik .İşletme Müdürlüğü personeline, köy halkımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

- Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırklareli'nde 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli'nde 2020 yılında 3 bin 262 kişi hayatını kaybetti.

2019 yılına göre 2020 yılında ölüm oranın yüzde 16.5 arttığı, ölen kişilerin yüzde 55.5'inin erkek, yüzde 44.5'in ise kadın olduğu belirtildi.

Kaba ölüm hızında binde 9 olan Kırklareli'nin en yüksek iller arasında 11. sırada yer alırken, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranı ise yüzde 39.5 olarak kaydedildi.

Açıklamada, solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranı yüzde 12.3 olurken, kentte Kovid-19 kaynaklı 123 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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