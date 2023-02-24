Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 10 günde 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 13-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3,53 gram metamfetamin, 5,53 gram kubar esrar, 13,08 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.





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