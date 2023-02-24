Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığınca öğrencilere "Güvenli trafik eğitimi" verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Trafik Jandarma Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kofçaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz Şehit Anıl Yalap İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, sınıflarda öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ayrıca çocuklar için iz takip köpeği gösterisi yapıldı.



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