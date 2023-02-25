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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi, "sevgi mağazası"nın kapılarını afetzedeler için de açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılında ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını gidermek amacıyla açılan sevgi mağazasının afetzedeler için de hizmet vereceği bildirildi.

Kıyafet ihtiyacı olan afetzedelerin Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ndeki mağazayı ziyaret edebileceği aktarılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız Lüleburgaz Kaymakamlığından aldıkları deprem kayıt belgesi ile sevgi mağazamızdan kıyafet ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarını karşılayabilirler." ifadeleri kullanıldı.

- Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırklareli'ndeki 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Buna göre kentte geçen yıl evlenme oranı yüzde 3,56 artarken, boşanma ise yüzde 2 azaldı.

Geçen yıl 2 bin 296 evlilik, 848 de boşanma gerçekleşti. Boşanmaların yüzde 31,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde yaşandı.

Ortalama ilk evlenme yaşı damatta 29, gelinde 26,2 olarak ölçüldü.

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