Kırklareli'nde jandarma bir haftada 131 düzensiz göçmeni yakaladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma bir haftada, yasa dışı yollarla yurda giren 131 düzensiz göçmeni yakaladı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Şubat'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, bu suçta kullanılan 6 araca da el konuldu.

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