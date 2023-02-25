Kırklareli'nde jandarma bir haftada 131 düzensiz göçmeni yakaladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma bir haftada, yasa dışı yollarla yurda giren 131 düzensiz göçmeni yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Şubat'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, bu suçta kullanılan 6 araca da el konuldu.