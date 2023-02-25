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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da 2022 yılının son 3 ayında 9 bin 106 daireye yapı kullanım izin belgesi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının ekim, kasım ve aralık aylarına ait yapı ruhsatı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen daire sayısı 6 bin 615 daire ile Tekirdağ oldu. Kırklareli'nde bin 493 daire ile Edirne'de ise 998 daireye yapı ruhsatı verildi.

- Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırklareli'nde 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli'nde 2021 yılında 3 bin 871 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin yüzde 56,3'ü erkek, yüzde 43,7'si ise kadın olduğu belirtildi.

Kaba ölüm hızında binde 10,6 olan Kırklareli'nde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranı ise yüzde 35,8 olarak kaydedildi.

Açıklamada, iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanan ölüm oranı yüzde 16,6 olurken, kentte Kovid-19 kaynaklı 528 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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