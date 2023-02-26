Kırklareli'nde jandarmadan trafik denetimi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 26 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sorumluluk alanlarında trafik denetiminde bulundu.

Denetimlerde 847 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan 26 sürücüye toplam 58 bin 262 lira idari para cezası uygulandı. Bir sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.

Ayrıca denetimde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı, yakalama şerhi bulunan bir araca el konuldu.

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