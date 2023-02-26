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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde TOKİ konutları inşaatı başladı.

Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, TOKİ inşaat alanında incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Koşdemir, gazetecilere, beldede ikinci etap TOKİ projesinin başlatıldığını bildirdi.

Konutların 3 blok ve 55 daireden oluşacağını aktaran Koşdemir, konutların tamamlanmasıyla beldenin çehresinin daha da değişeceğine ve gelişeceğine inandığını söyledi.

- Sentetik futbol sahası yapılıyor

Üsküp beldesinde sentetik futbol sahası yapılıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, saha çalışmalarında incelemede bulunup, bilgi aldı.

Kasap, sentetik futbol sahası yatırımının hayırlı olmasını diledi.

Sahanın 500 seyirci kapasiteli olacağını aktaran Kasap, "Çalışmalar kapsamında dörtlü soyunma odaları, saha zemininin kenar perdeleri yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında beldemizde nizami sentetik çim yüzeyli ve aydınlatmalı futbol sahası yapılmış olacak. Sentetik futbol sahamız beldemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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