Kırklareli'nde asayiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.



Kızılcıkdere köyünde Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetiminde bulundu.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan E.U'nun GBT kontrolünde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi

- Yakalama kararı olan 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce, 20 günde, farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 38 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

İfadesinin alınmasına yönelik yakalama müzekkeresi bulunan 20 şüpheli, kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan 18 şüpheli, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Adli makamlardaki işlemlerinin ardından 3 yıl altında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 3'ü Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumuna, 3 yıl üstü kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli ise Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.