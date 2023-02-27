Kırklareli'nde depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden kente gelen afetzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin şehir içi ulaşımlarını ücretsiz gerçekleştirebilmeleri için yeni uygulama hayata geçirildi.



Depremzedelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için sosyal kart verileceği belirtilen açıklamada, "Depremzedeler sosyal kartı Zabıta Müdürlüğü ulaşım biriminden temin edebilecekler. Bu kart ile ayda 120 biniş imkanı sağlanacak. Burası sizin eviniz. Kırklareli halkı sizin ailenizdir." ifadeleri kullanıldı.

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